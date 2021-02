Bloco de Esquerda acusa Governo de desprezar o Algarve

O Bloco de Esquerda Algarve acusou o Governo de ter feito tábua rasa do Plano de Emergência Social e Económico para o Algarve, que foi aprovado em 19 de junho na Assembleia da República e de ter “desprezado” a região.

Em nota de Imprensa o Bloco afirma que o Algarve “está a atravessar uma das maiores crises da sua existência e que se vai agravar ainda mais”, observando que neste momento há mais de 31 000 desempregados na região “e centenas, ou até mesmo milhares de micro e pequenas empresas, ou já não abrem ou estão em risco de encerrar definitivamente, aumentando a chaga social do desemprego e da pobreza”.

“São necessárias medidas de fundo com urgência para salvar os empregos, as famílias, as empresas, o Algarve. Há que aproveitar o momento e tomar, igualmente, medidas estruturais, mais investimento público para reforçar o SNS, melhorar os serviços públicos, melhorar a mobilidade, combater as assimetrias e a interioridade regional, apostar na diversificação económica”.

Recordam os bloquistas algarvios que no início do verão passado o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou, na Assembleia da República, um Plano de Emergência Social e Económico para o Algarve, que foi aprovado. “Mas o Governo fez tábua rasa da Resolução n.º 51/2020, de 19 de junho, ou seja, o Governo desprezou o Algarve!”

Recordam que no dia 7 de julho de 2020 o ministro da Economia e da Transição Digital, numa audição no Parlamento, referiu que o Governo estava a preparar um Plano para enfrentar as consequências da quebra do turismo, devido à Covid, que “era necessário dirigir uma atenção muito especial à região do Algarve, extremamente dependente da atividade turística”. “Passaram 7 meses e nada! Da parte do Governo não há Plano nenhum! Ou seja, o Governo faltou à palavra dada, continuando assim a desprezar o Algarve, os seus trabalhadores e as suas populações”.

Informam que foi precisamente o que disse hoje o deputado João Vasconcelos do Bloco de Esquerda, eleito pelo Algarve, ao ministro da Economia, em nova audição na Assembleia da República nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. O ministro foi ainda questionado se, afinal, o Governo tem mesmo algum Plano para o Algarve e para quando, que verbas vão ser disponibilizadas e onde vão ser aplicadas para retirar a região da crise.

“Sobre o Plano o ministro nada disse, apenas referiu que era preocupação do Governo que houvesse um reforço de verbas para a região proveniente das instâncias europeias. E assim de uma penada arrumou com o Plano de recuperação para o Algarve”, opinam.

O Bloco de Esquerda não aceita “que o Governo tenha esquecido o Algarve, que continue a desprezar os seus trabalhadores, as suas micro e pequenas empresas, as suas populações. E tudo irá fazer para que o Plano de Emergência Social e Económico que apresentou e foi aprovado no Parlamento, seja implementado com urgência. Afinal, Plano já existe e o que o Governo deve fazer é cumpri-lo quanto antes, para aliviar o sofrimento do Algarve e das suas gentes”, afirma o Bloco algarvio.