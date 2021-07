Bloco de Esquerda apresentou candidatos às eleições em Portimão

O Bloco de Esquerda (BE) de Portimão apresentou no passado fim-de-semana os candidatos às eleições autárquicas deste ano, no Jardim 1.º de Dezembro, em frente ao Teatro Municipal.

O candidato à Câmara Municipal de Portimão pelo BE, João Vasconcelos, durante o seu discurso, apresentou seis compromissos desta candidatura.

O primeiro está relacionado com medidas sociais prioritárias que devem ser implementadas “para vencer a crise e combater as desigualdades”, como o reforço dos apoios sociais, a criação de uma rede de cuidadores municipais, o alargamento dos beneficiários da Tarifa Social da Água, disponibilização de computadores e internet gratuita a alunos do ensino obrigatório, aumento da atribuição de bolsas de estudo e garantir acesso à rede municipal gratuita de infantários.

O segundo compromisso prevê o direito á habitação para todos, com a criação de uma bolsa municipal de habitação para arrendamento a preços acessíveis, construção de novas habitações para este fim, proibição de venda de terrenos camarários com pendor construtivo e a criação do Provedor do Inquilino.

Já o terceiro compromisso apresentado está relacionado com a justiça fiscal, o desenvolvimento e a criação de emprego, com a diminuição das taxas de IMI, IRS, tarifas de água e saneamento, a aposta na reabilitação urbana, revitalização de edifícios degradados, requalificação de todos os bairros periféricos abandonados, incentivos fiscais e atrair investimentos não poluentes.

O quarto compromisso exige uma cidade mais verde e sustentável, através da implementação de um plano verde para construção de ciclovias, parques e jardins, a melhoria dos transportes públicos, implementação de um plano de mobilidade urbana sustentável, aprovar a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, equipar os edifícios públicos com sistema de energia solar e criar programas de produção descentralizada de energias renováveis no edificado.

O quinto compromisso aposta no reforço dos serviços públicos, impedindo a concessão a privados da água e outros serviços municipais, a criação de uma Casa da Juventude, apoiar a criação de uma Rede Pública Municipal de Lares e Centros de Dia, melhoria dos serviços no hospital, apoiar a cultura e os artistas locais, vítimas da covid-19 e património histórico.

Por fim, o último compromisso apresenta a igualdade plena de todos os cidadãos, democracia participativa e o combate à corrupção.

