Bloco denuncia que há empregados de limpeza hospitalares sem vacina

Os deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda João Vasconcelos e Moisés Ferreira enviaram à Ministra da Saúde uma pergunta sobre a vacinação contra a Covid por parte dos profissionais de limpeza no Centro Hospitalar Universitário da Algarve, estranhando que dezenas deles não tenham ainda sido imunizados.



O Bloco de Esquerda teve conhecimento de que cerca de 40 dos 50 hospitais do Serviço Nacional de Saúde ainda não procederam à vacinação dos profissionais da limpeza.



Na opinião do Bloco de Esquerda, não podem ser os CA a escolherem se vacinam, ou não, estes profissionais. Para além da óbvia injustiça entre profissionais que exercem as mesmas funções, estamos a falar de pessoas que todos os dias garantem toda a limpeza e desinfeção das unidades hospitalares, inclusive de espaços dedicados à covid-19, e, por isso mesmo, estão expostos a um risco acrescido.





