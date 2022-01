Bloco perde um deputado no distrito de Faro para o Chega

A perda de um deputado pelo Bloco de Esquerda – João Vasconcelos - e a sua “substituição” por um novo eleito do Chega – Pedro Pinto – é o facto mais assinalável na distribuição partidária dos nove deputados eleitos pelo distrito de Faro.

Ao obter 12,30% dos votos, o Chega conseguiu colocar no Parlamento português o seu cabeça de lista, enquanto o primeiro candidato do Bloco de Esquerda, José Gusmão, viu goradas as hipóteses de continuar o único mandato de Vasconcelos nas eleições de 2019.

Pelo PS continuam a permanecer no parlamento cinco deputados: por ordem de lugar na lista, Jamila Madeira, Jorge Botelho, Luís Graça, Isabel Bica e Francisco Oliveira.

O PSD, além do seu cabeça de lista Luís Gomes, estreante no hemiciclo, elege Rui Cristina e Ofélia Ramos.

No distrito, com a contagem terminada, o PS ficou com 39,87 %, que representam 77.740 votos, o PPD teve 24,35 %, que representam 47.471 votos e o Chega alcançou 12,30 %, que representam 23.988 votos.