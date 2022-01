Bloco quer garantia de apoios para preservar o lince-ibérico

O Bloco de Esquerda (BE) reuniu-se esta quarta-feira com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), através de meios digitais, e anunciou que quer “garantias de apoios para salvar o lince-ibérico”.

O Partido manifestou ainda o seu apoio ao projeto que está a ser realizado pelo Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI), no sentido de preservar esta espécie ameaçada.

A respostas às necessidades da espécie, o impacto dos fogos na zona em que se situa a reserva de Silves e as medidas necessárias para mitigar os efeitos dos incêndios e das alterações climáticas no projeto de reintrodução da espécie no habitat natural, foram temas debatidos na reunião.

Este projeto, segundo o BE central para a biodiversidade ambiental constitui “um património único e de valor incomensurável para a região algarvia”.



Desta forma, para que este projeto possa alcançar o objetivo de retirar o lince ibérico da lista de espécies ameaçadas, o BE refere que “é imperativo assegurar o seu financiamento até 2035, entre linhas nacionais e comunitárias”.



Uma vez que o lince-ibérico foi considerado a espécie felina mais ameaçada do mundo e estabelecida a necessidade de intervenção para se evitar a sua extinção, foi criado o (CRNLI), com objetivo de obter um número de animais suficiente para ajudar a restabelecer a espécie na natureza e combater a sua extinção.



No CNRLI, desde 2009 até hoje, já nasceram mais de 120 animais, com taxas de reinserção e reprodução na natureza bastante elevadas.