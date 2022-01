Bloco quer mais apoios e reformas “decentes” para os pescadores

José Gusmão, cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Algarve, reuniu-se esta semana com as Associações de Pescadores de Monte Gordo e Tavira, com quem discutiu as necessidades do setor e ainda as reformas dos pescadores.

José Gusmão dialogou com os pescadores sobre a necessidade “de garantir que os pescadores recebem, pelo menos, reformas acima do limiar de pobreza”. Para além disso, o líder do BE pelo círculo de Faro defendeu um maior apoio ao combustível e uma maior facilidade de acesso aos pescadores.

Durante a visita às associações de Monte Gordo e Tavira, o candidato do Bloco de Esquerda defendeu ainda que o critério das 120 lotas para acesso aos apoios sociais “é irrealista”.



Para Gusmão, “o sistema de informação do IPMA deve ser agilizado de forma a que a informação sobre abertura e fecho dos períodos de pesca para cada dia seja divulgado de manhã. Essa é a única forma de permitir aos pescadores tradicionais não vejam o seu material destruído pela pesca de arrasto por não terem acesso atempado a essa informação”, alertou.



José Gusmão terminou as visitas sublinhando que o mercado do peixe “deve ser regulado, de forma a assegurar uma distribuição mais justa do rendimento”. Esse objetivo, defendeu o candidato do Bloco de Esquerda, passa por definir preços mínimos aos pescadores ou margens máximas para os preços em lota.

O candidato defendeu que o modelo de gestão das pescas exige uma participação maior das associações de pescadores do que aquela que existe hoje, nomeadamente na fase de decisão.