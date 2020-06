Blogger Catarina Leonardo descobre concelho de Alcoutim

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Nos passados dias 8, 9 e 10 de Junho a blogger Catarina Leonardo, do Blog Wandering Life, realizou um roteiro à Descoberta de Alcoutim, visitando alguns dos segredos do Município, do Rio Guadiana até à Serra do Caldeirão, anunciou o Município.

Passeio de barco no Grande rio do Sul, visita aos museus do Rio, de Arqueologia e da Escola Primária, banho em pegos de ribeiras, tardes relaxadas em esplanadas junto ao Guadiana, caminhada com o pastor, almoço regional no interior do concelho, visita a monte em ruína para compreender o fenómeno da desertificação, visita ao Castelo Velho, e experiência em alojamentos no município foram algumas das experiências vividas.

Desde dia 6 de junho, os bloggers da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, lançaram uma campanha de divulgação do nosso país através de um contributo humilde, de todos aqueles que acreditam que as viagens têm o poder de mudar o mundo, o nosso mundo. 48 Blogues de Viagem portugueses percorrem o país até final do mês, de norte a sul, de este a oeste, em todos os distritos porque consideram que Portugal precisa de todos nós e todos nós precisamos dele.

E é por isso que a campanha #EuFicoEmPortugal é importante para promover o Turismo Interno e muito especialmente o turismo de Interior.

A iniciativa contou com o apoio da Região de Turismo do Algarve e da Câmara Municipal de Alcoutim.

A blogger irá publicar o seu roteiro no seu blog e redes sociais.