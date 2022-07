BMX serve de veículo de inclusão nos bairros sociais de Quarteira

Arrancou no dia 04 de julho o projeto educativo e social “Dar Asas ao meu Bairro”, uma iniciativa em que a Câmara Municipal de Loulé, o Clube de BMX Asas da Cidade de Quarteira e a Associação Akredita em Ti dão as mãos para levar a prática do BMX aos bairros sociais.

Direcionado para 30 crianças e jovens com idades compreendidas entre os seis e os 18 anos, residentes nos bairros da Abelheira e Amendoeira, em Quarteira, o projeto tem como principal objetivo a criação de resposta sócio desportiva direcionada ao desenvolvimento de competências, pela modalidade BMX, de modo a potenciar o sucesso e/ou reintegração escolar, integração formativa ou laboral de públicos multiculturais.

Aproveitando a proximidade da pista de BMX, os participantes são “chamados” à prática deste desporto, com o acompanhamento dos técnicos do clube. Num território vulnerável, o projeto assume a responsabilidade de enquadrar o desporto enquanto instrumento capaz de promover a coesão social.