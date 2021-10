Boliqueime: GNR detém jovem por posse de armas proibidas e droga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na segunda-feira, em Boliqueime, no concelho de Loulé, um jovem de 18 anos e apreendeu três armas proibidas, três doses de haxixe e quatro munições, anunciou a força de segurança.

A detenção do jovem em Boliqueime resultou de uma investigação iniciada há oito meses pelo Núcleo de Investigação Criminal de Loulé da GNR, num processo por tráfico de estupefacientes, especificou aquele órgão de polícia criminal em comunicado.

Durante uma busca à residência do suspeito, as autoridades apreenderam três facas, três doses de haxixe, quatro munições de diversos calibres, dois aparelhos de comunicações, vários objetos alegadamente relacionados com o tráfico de droga e 4.170 euros em numerário.

O jovem foi constituído arguido e o processo enviado para o Tribunal Judicial de Loulé.

PUB