Boliqueime: Homem apanhado a furtar combustível a um camião

A GNR deteve este sábado, dia 28 de janeiro, em flagrante delito um homem de 63 anos por furto de combustível a um pesado de mercadorias e recuperou 65 litros de gasóleo, em Boliqueime.

Na sequência de uma denúncia que dava conta de um furto de gasóleo a um veículo pesado de mercadorias que se encontrava estacionado na localidade de Boliqueime, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, onde detetaram de imediato o suspeito a furtar combustível com recurso a uma mangueira. Ao aperceber-se da presença dos militares, o suspeito colocou-se em fuga apeada, tendo sido intercetado escassos metros depois.

No decorrer da ação foi apreendido um veículo; 13 jerricãs com um total de 65 litros de combustível; duas mangueiras; dois pés de cabra; um canivete; um par de luvas e ferramentas utilizadas para arrombar os sistemas de segurança dos depósitos.

Durante as diligências policiais foi possível apurar-se que o suspeito tem vários antecedentes criminais por roubos, furtos, condução sem habilitação legal e crimes de desobediência e que atuava em vários pontos do Algarve, tendo já cumprido pena de prisão efetiva por esses crimes.

O homem foi detido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.

A ação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Vilamoura, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Faro.