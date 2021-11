Bombeiros de Albufeira lançam campanha “Heart Friday”

Sob o lema “Não nos Dê o Desconto”, os Bombeiros Voluntários de Albufeira lançaram na semana alusiva à “Black Friday”, a campanha “Heart Friday” com o objetivo de angariar fundos para esta corporação.

“Numa altura em que o apelo ao consumo se torna bem presente, os bombeiros vêm recordar a importância de apoiar esta Associação Humanitária”, pode ler-se na nota de imprensa enviada pela corporação.

Esta iniciativa visa sensibilizar toda a população para a importância de contribuir para a causa dos bombeiros, dando-lhe a possibilidade de reunir fundos suficientes que permitam manter a sua operação.

Este ano, na sequência da pandemia, foram cancelados todos os eventos organizados pelos bombeiros, área que constituía uma importante fonte de receita para a Associação. Por outro lado, a crise económica resultante da pandemia inibiu muitas empresas, empresários e particulares de darem o seu contributo.

Num ano em que o número de intervenções aumentou em todas as áreas, segundo a corporação de Albufeira, torna-se ainda mais difícil manter o equilíbrio financeiro, indispensável para garantir “um serviço eficiente e um corpo devidamente estruturado para as necessidades do nosso concelho”.

Esta campanha serve de apelo à população para que colabore com os Bombeiros Voluntários de Albufeira da seguinte forma:

• Fazendo o seu donativo através do IBAN PT50 0045 7012 4015 0367 3891 8;

• Sensibilizando família e amigos a darem o seu contributo;

• Partilhando esta mensagem nas redes sociais.

