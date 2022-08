Bombeiros de Olhão partiram para ajudar a combater incêndio na Serra da Estrela

Um veículo, guarnecido por seis efetivos do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão, seguiu esta quarta-feira para a Serra da Estrela, para ajudar a combater o incêndio que lavra naquela zona do País há vários dias.

O Corpo de Bombeiros Municipais integra um grupo de reforço do Algarve para o apoio no combate ao incêndio de grandes dimensões em curso na Serra da Estrela com um veículo e seis bombeiros, segundo informação da autarquia.

O incêndio, que entrou esta quinta-feira no sexto dia, chegou na quarta-feira aos concelhos da Guarda e de Gouveia e obrigou a evacuar uma praia fluvial. Mais de mil operacionais continuam no terreno.

De acordo com a informação disponível no Copernicus, até quarta-feira tinham ardido 9.532 hectares na região da Serra da Estrela.