Bombeiros de São Brás de Alportel têm equipa reforçada

Os bombeiros de São Brás de Alportel entraram no novo ano com a equipa reforçada, que recebeu as suas insígnias a 7 de janeiro, anunciou a autarquia.

A nova Equipa de Intervenção Permanente (EIP) da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel recebeu as suas insígnias pelas mãos do presidente da autarquia, Vítor Guerreiro e do Comandante Operacional Distrital de Faro da Proteção Civil, Richard Marques.

Esta nova equipa representa um investimento anual de 70 mil euros e foi criada após a assinatura de um protoloco entre a autarquia, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.

“Uma das principais missões enquanto autarcas é a proteção das nossas populações”, refere o Comandante do Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel, Vítor Martins.