Bombeiros de Vila do Bispo têm nova equipa de intervenção permanente

Os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo contam desde o dia 13 de janeiro com uma nova Equipa de Intervenção Permanente, formada por cinco elementos, anunciou a autarquia.

A nova equipa tem como objetivo “melhorar a eficiência das condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes que ocorram no concelho”, segundo o comunicado.

Estas equipas pretendem “dar cumprimento a missões no âmbito da Proteção Civil, sendo que os seus membros são caracterizados pela elevada especialização, com competências em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários”.

A segunda equipa conta com os salários comparticipados em 50% pela autarquia e os restantes 50% pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A cerimónia de apresentação decorreu no Quartel dos Bombeiros e contou com a participação da presidente da autarquia, Rute Silva, do presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, Carlos Costa, do comandante Distrital de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Richard Marques, do coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Bispo, Emerson Gomes, e do comandante dos Bombeiros de Vila do Bispo, José Pedro.