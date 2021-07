Bombeiros de Vila Real de Santo António acolhem mostra filatélica

A Secção de Colecionismo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António vai acolher uma mostra filatélica nas suas instalações, entre os dias 2 e 30 de agosto.

Com o tema “A Indústria Conserveira em Vila Real de Santo António”, esta exposição contará com coleções de Faro, Portimão e da cidade iluminista, com temas dedicados à pesca e ao mar.

Será evidenciada uma emissão datada de 31 de outubro de 2016, dedicada à indústria conserveira portuguesa, quando foram postos à venda, pela primeira vez a nível mundial, selos de correio dentro de uma lata de conserva.

Os Correios de Portugal vão ainda emitir um carimbo comemorativo, datado de 10 de agosto de 2021, alusivo à indústria conserveira de Vila Real de Santo António, quando se comemoram os 140 anos do primeiro inquérito industrial, que decorreu em 1881, onde há referências às três fábricas que laboravam na localidade.

Vila Real de Santo António foi um dos mais importantes núcleos da indústria conserveira a nível nacional, tendo na época mais de uma dezena de fábricas a laborar em simultâneo.

As primeiras fábricas que se estabeleceram na cidade foram a Fábrica de Santa Maria, de Ângelo Parodi e Roldan, a Fábrica de S. Francisco, de Francisco Tenório e a Fábrica de Domenico Migone.

