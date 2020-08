Bombeiros de VRSA ajudam a extinguir fogo em Ayamonte

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os bombeiros do Algarve e Andaluzia uniram-se na segunda-feira passada para extinguir um fogo florestal que deflagrou nas cercanias de Ayamonte, o que do lado português contou com a participação dos bombeiros de Vila Real de Santo António e GNR.

Esta força conjunta da Eurocidade do Guadiana (uma iniciativa de união entre Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António) extinguiu o fogo antes que atingisse proporções incontroláveis, segundo nota de Imprensa daquela plataforma intermunicipal.

“Vemos este tipo de colaborações com bons olhos. Além de ser uma área de fronteira, pertencemos à Eurocidade do Guadiana e confiamos que, através desta entidade, possamos desenvolver protocolos mais amplos para ajuda mútua e fortalecer os laços no campo da assistência e proteção civil”, afirma Nuno Pereira, comandante dos bombeiros de Vila Real de Santo António,.

Por sua vez, Natalia Santos, autarca de Ayamonte e presidente da Eurocidade do Guadiana, agradeceu aos bombeiros vilarealenses pela ajuda: “Mais uma vez agradecemos a prontidão de todos os efetivos que vieram de Vila Real de Santo António. Os três municípios estão cada vez mais unidos e isso, felizmente, manifesta-se em todas as áreas da nossa ação”.

Os bombeiros portugueses participaram disponibilizando recursos terrestres e aéreos e agiram dentro do acordo internacional sobre incêndios florestais existente entre os dois países, que permite a intervenção em caso de incêndios em áreas próximas à fronteira.

A extinção do fogo foi coordenada pelo Dispositivo para Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais na Andaluzia (PLAN INFOCA) e contou com a presença e apoio do Ajuntamento de Ayamonte por meio dos vice-presidentes Javier López e Antonio Cazorla.