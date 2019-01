Bombeiros de VRSA completam 129 anos ao serviço do concelho

Os bombeiros de Vila Real de Santo António completaram, na semana passada, 129 anos de história. O aniversário foi celebrado através de uma série de atividades, que decorreram entre 11 e 19 de janeiro, junto da comunidade.

No dia 11, teve lugar a “Caminhada Solidária”, aliando a atividade física e a solidariedade. A iniciativa, que pretendeu angariar roupas usadas para a associação de caridade “Mãos de Ajuda”, contou com cerca de 160 participantes.

No dia 17 de janeiro, realizou-se a “Parada Funcional”, um evento desportivo focado na prática de treino funcional. O treino, que esteve a cargo de Fábio Moreno, do Jardim Funcional, reuniu várias dezenas de participantes no quartel de bombeiros de Vila Real de Santo António.

Já no dia 19, teve lugar o simulacro no quartel dos bombeiros de VRSA, uma atividade que foi aberta a toda a população. A ação foi levada a cabo pela Escola de Infantes e Cadetes e pela Brigada de Salvamento de Grande Ângulo e procurou dar a conhecer de perto as missões dos bombeiros.

As celebrações terminaram com a sessão solene, no salão nobre do quartel.