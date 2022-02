Bombeiros de VRSA vencem prémio na campanha “Quartel Electrão”

O Prémio Regional Sul foi de novo entregue à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, que garantiu 42 toneladas de resíduos elétricos para a campanha do "Quartel Electrão".

PUB

Na 6.ª edição do “Quartel Electrão, que decorreu de janeiro a novembro de 2021 e que teve como parceiro a Liga dos Bombeiros Portugueses, os corpos de bombeiros do Algarve reuniram, no total, 121.511 quilos de equipamentos elétricos usados (1.202 quilos de lâmpadas e 222 quilos de pilhas).

Os bombeiros das 13 associações humanitárias do distrito de Faro, que participam nesta campanha recolheram em 2021 mais de 122 toneladas de lâmpadas, pilhas e equipamentos elétricos. Estas associações recebem 75 euros por cada tonelada de material recolhido, ascendendo o valor no distrito de Faro a 9.220 mil euros.

A edição de 2022 do “Quartel Electrão” começou no mês de janeiro, danda às associações humanitárias de todo o país a oportunidade de continuar o trabalho de apoio à comunidade e proteção do ambiente habilitando-se, ao mesmo tempo, a ganhar prémios.

É possível saber qual é o quartel aderente mais próximo onde pode depositar lâmpadas, pilhas e equipamentos elétricos usados através do site www.ondereciclar.pt.

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados. Esta Associação gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 6000 locais de recolha dispersos por todo o país e é também responsável pela reciclagem de embalagens em território nacional. A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular. As campanhas de comunicação e sensibilização desenvolvidas têm com objetivo promover a consciencialização ambiental e a mudança de comportamentos. O Quartel Electrão, a Escola Electrão e o TransforMAR são exemplos dessas campanhas.