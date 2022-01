Bonjoanenses vencem torneio solidário de ténis de mesa

Nuno Fernandes e Kristina Golodnivk, do CF “Os Bonjoanenses” foram os vencedores da edição deste ano do torneio solidário da Associação de Ténis de Mesa do Algarve, que decorreu em Paderne no dia 19 de dezembro.

O pódio de séniores A foi composto por Nuno Fernandes dos Bonjoanenses, Ricardo Veríssimo do CD Pic Nic e Celso Madeira com CTM de Lagos, além de Sérgio Maciel em quarto lugar pelo Padernense Clube.

Já o pódio de séniores B é liderado por Kristina Golodnivk, seguida de Ioan Calin do mesmo clube, Daniel Gonçalves do Independente e Diogo Félix dos “Bonjoanenses”.

Na categoria de séniores femininos a grande vencedora foi também Kristina Golodnivk.

Este ano, a instituição solidária escolhida foi o Centro de Apoio ao Sem Abrigo de Albufeira (CASA), que acolheu a iniciativa juntamente com o Padernense Clube.

Devido ao sucesso desta edição, a organização garante que o evento irá repetir-se ainda este ano, por todo o Algarve.