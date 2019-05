‘Bootcamp’ inspira ideias inovadoras em Portimão

A Startup Portimão, incubadora de negócios do município de Portimão, vai lançar um “Bootcamp de Aceleração” a pensar nos empreendedores e empresários que pretendam alavancar o seu projeto ou negócio e aprofundar e desenvolver temas fundamentais para o seu sucesso.

O ‘Bootcamp’ de aceleração terá lugar nos próximos dias 29 e 30 de maio e 24 de junho, na StartUp Portimão, e contará com mais de 35 horas de formação gratuita, culminando no dia 25 de junho, no museu de Portimão, com a apresentação dos projetos finalistas, onde também se irão juntar os finalistas da licenciatura em Gestão de Empresas e Turismo do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT). Este evento será aberto ao público, com início às 17h00.

Do programa de formação fará parte uma nova abordagem de Modelo de Negócio Sustentável – o Good Business Model, e com módulos como o Empreendedorismo e Proposta de Valor, Os outros 4 P´s, Avaliação de Impacto, Ecossistema – Economia Circular, entre outros. Haverá ainda espaço para descontração através de uma corrida de Karts proporcionada pelo Autódromo Internacional do Algarve.

As candidaturas para o ‘Bootcamp’ estão abertas até ao dia 24 de maio, sendo que serão selecionados projetos considerados com maior potencial nas áreas das “Smart Cities.