Bordeira celebra os 100 anos das Charolas

A Sociedade Bordeirense celebra, no próximo dia 1 janeiro, os cem anos de história das Charolas da Bordeira, com cânticos e saudações que atingem o ponto alto, no Dia de Reis, 6 de janeiro.

Como habitualmente as saudações ao Ano Novo começam com as 6 Charolas locais reunidas no centro de Bordeira, onde vão tocar a marcha do centenário criada especialmente para esta efeméride.

Apesar dos sons dos pandeiros, castanholas, ferrinhos e acordeões se ouvirem um pouco por toda a freguesia de Santa Bárbara de Nexe, é a partir das 14:30 horas que as várias Charolas começam a atuar na sede da Sociedade Bordeirense.

Como manda a tradição, no Dia de Reis, a partir das 10:30 horas, os vários grupos visitam o comércio local saudando a comunidade com cantares e “vivas” espontâneas em versos à desgarrada.

Às 13:00 horas iniciam-se as atuações das 12 charolas participantes na mega tenda do Centro de Atividades D. Leonor, onde também é possível degustar algumas das especialidades gastronómicas do interior algarvio.

A partir das 14:30 horas, na sede da Sociedade Bordeirense continua o encontro de charolas, na terra onde a tradição é rainha. A partir das 20:30 horas, no Centro de Atividades Dona Leonor as 6 Charolas de Bordeira voltam a tocar em conjunto, no palco, a marcha do Centenário. Os festejos terminam com bolo de aniversário e fogo de artifício!