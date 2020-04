BRASIL: O grande pacto “nacional” se dará com o afastamento de Bolsonaro

OPINIÃO | LUIS NASSIF

No plano internacional vive-se o fim de um ciclo de hegemonia norte-americana que se inicia na 1ª Guerra e se consolida após a 2ª Guerra e se torna absoluta após o fim da União Soviética. É uma quadra histórica de mudança.

Com o coronavirus, se terá o seguinte quadro:

1. Apesar de pagar a conta primeiro, a China sai fortalecida pela capacidade de reciclar sua indústria para enfrentar a peste. E pelo exercício do “soft power”, enviando ajuda a países em dificuldade, e se tornando a líder inconteste da tentativa de volta do multilateralismo.

2. Projeções internacionais indicam que a progressão da doença nos Estados Unidos poderá ser superior à da própria Itália. O país não se preparou para o coronavirus, nem no abastecimento de produtos de saúde, nem na montagem de redes de apoio a empresas e infectados.

A paralisação da economia por um ou dois meses terá um efeito profundo na atividade económica e no emprego. A “Bridgewater Asso- ciates”, uma importante gestora de fundos de hedge, diz que a economia encolherá nos próximos três meses a uma taxa anual de 30%. O Goldman Sachs estima a queda em 24%. O JPMorgan Chase fala em 14%. Em relação à Europa, as previsões são de menos 22% na zona do Euro e menos 30% no Reino Unido.

A desmoralização do Estado

Por trás do desmonte do Estado, há o fenómeno da desmoralização do modelo democrático.

Nas últimas décadas, o extraordinário poder do capital financeiro induziu as políticas económicas dos principais países, dentro da lógica da criação de expectativas sucessivas – que jamais se realizavam, mas que legitimavam todas as demandas do mercado.

Com a mídia e a academia transformando as benesses do setor financeiro em suposta verdade científica, e avalizando as promessas de recompensa futura, quando o sonho acabou, desmoralizou não apenas a democracia representativa, como o próprio conhecimento técnico e científico. Com isso, abriu espaço para figuras histriónicas como Donald Trump e seu fâmulo tropical, Jair Bolsonaro, com um estilo de gestão baseado na intuição mais desinformada, sentimento potencializado pelos ecos das redes sociais. Esse processo levou a uma deterioração dos valores nacionais e das estruturas de Estado que, entrando ou saindo governos, garantiam o funcionamento racional da máquina.

O fim da hegemonia americana traz duas consequências imediatas para os mercados. A primeira, o fim do dólar como a grande moeda internacional. Uma moeda se sustenta na pujança económica, mas também no poder hegemónica do país.

A segunda, o fim dos mercados, tal como funcionam hoje, com o mo- vimento de financeirização de todos os ativos, submetendo a economia real a movimentos de bolha – como as de comandites e moedas – sem nenhuma correspondência com a economia real.

Os desafios do Brasil

Há os demónios internos a serem exorcizados, o enfrentamento do coronavírus, a luta contra a depressão económica e o enfrentamento do fantasma dos Bolsonaro – o que poderá ocorrer com as investigações do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro.

Internamente, há o desafio de amenizar o desemprego, garantir o abastecimento, deixar desimpedidas as rotas de transporte. No plano sanitário, aumentar a oferta de equipamentos e de estruturas de apoio especialmente para as populações mais vulneráveis.

O plano externo traz os seguintes desafios adicionais:

Aumento do déficit em transações correntes, pressionando as reservas cambiais.

Redução nos preços dos commodities, pressionando o saldo comercial.

Na Guerra dos Farrapos, os gaúchos reagiram à proposta de aliança com o Paraguai. O acordo de paz com o Império será assinado com o sangue do primeiro paraguaio que invadir o Brasil.

Que o grande pacto nacional se faça com o sangue (político) da maior praga que assolou o Brasil em toda sua história, a eleição da família Bolsonaro•

Luis Nassif

Jornalista Brasileiro – Foi colunista e membro do conselho editorial da Folha de S. Paulo, escrevendo durante muitos anos sobre economia neste jornal