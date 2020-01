Brasileiro Jonathan Lucca é o quarto reforço de Inverno do Farense

O médio brasileiro Jonatan Lucca tornou-se esta semana o quarto reforço de inverno do Farense, segundo classificado da II Liga de futebol, assinando contrato por duas épocas e meia.

Lucca junta-se aos extremos Arnold e Hugo Seco e ao defesa Sávio Maciel como reforços de inverno do clube de Faro.

O médio centro, de 25 anos, alinhava no Belenenses SAD desde o início da época passada, quando chegou ao futebol português, tendo somado apenas quatro jogos nesta edição da I Liga e um na Taça da Liga.

Jonatan Lucca passou antes por Roma (Itália), Atlético Paranaense (Brasil), Guaratinguetá (Brasil), FC Goa (Índia), Kelantan (Malásia), Pune City (Índia) e Bnei Sakhnin (Israel).

O central brasileiro Sávio Maciel e o extremo Hugo Seco foram anunciados, na passada semana, como reforços de meia-época, ambos com contrato de uma temporada e meia.

O central Sávio Maciel, de 20 anos, chega por empréstimo do Vila Nova (Brasil) até final da época 2020/2021 e vem reforçar um setor defensivo que ficou enfraquecido nessa semana, depois de o ‘capitão’ Cássio ter sofrido na receção ao Benfica B (0-3) uma lesão que o deixará de fora nos próximos meses.

Hugo Seco, experiente extremo de 31 anos, assinou em definitivo um contrato de época e meia, depois de passagens por Anadia, Nelas, Académico de Viseu, St. Laurence Spurs (Malta), Benfica de Castelo Branco, Fátima, Académica, Cherno More (Bulgária), Feirense, Irtysh Pavlodar (Cazaquistão) e Várda SE (Hungria).

No mercado de inverno, o Farense já tinha assegurado o extremo congolês Arnold (ex-Caen, França).

Com 16 jornadas disputadas, o Farense ocupa o segundo lugar da II Liga, com os mesmos pontos (33) do líder Nacional.

Share this: