Brincadeiras e fantasias encantaram crianças de VRSA

As crianças de Vila Real de Santo António comemoraram o Dia Mundial do Brincar e o Dia da Criança a 5 de junho, com um programa repleto de atividades, jogos, brincadeiras e fantasias, anunciou a Junta de Freguesia.

Durante o dia, dezenas de crianças e as suas famílias participaram em momentos de diversão e convívio junto ao Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, onde foi alcançado um objetivo: “os sorrisos nos rostos das crianças”, segundo o comunicado.

Este evento contou com a colaboração do Núcleo Juvenil de Vila Real de Santo António, da companhia de teatro FechOpano e de outros voluntários.