Britânicos estão a salvar o ano turístico

Com o pico da época balnear quase a fechar, o JORNAL DO ALGARVE foi esta semana à procura

dos últimos números do Turismo algarvio, mas também da conjuntura económica que os enquadra. Com a ajuda de especialistas e responsáveis do setor, acabou por obter um retrato fidedigno das visitas à região. Como era de esperar, os ingleses dominam o panorama. O que ninguém esperava é que nem o calendarizado Brexit lhes metesse travões

O crescimento da ocupação hoteleira por parte dos turistas do Reino Unido está a salvar o verão turístico algarvio, a braços com quedas acentuadas dos mercados holandês e alemão, de acordo com os últimos dados, referentes ao mês de julho, disponibilizados pela principal associação de empresas turísticas do Algarve.

Segundo Elidérico Viegas, da AHETA (Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve), essa boa performance dos cidadãos britânicos na região deve-se em boa medida ao Brexit e no fim de contas, da forma como aquele país sair da União Europeia, “vai depender em grande parte a evolução do Turismo algarvio.

Em julho, o mercado irlandês foi o que apresentou a maior subida, com +13,7%, seguido pelo britânico (+6,4%), ao contrário dos mercados holandês (-17,5%) e alemão (-13,9%), que apresentaram as maiores descidas. Isto num conjunto de queda global de 3% de todos os mercados no mesmo mês, comparado com o mesmo mês do ano de 2018.

“A queda acentuada desses dois mercados não se aplica de igual forma a todas as zonas do Algarve, pois a distribuição geográfica dos mercados é desigual na região”, disse o dirigente associativo ao JA, explicando que os alemães se concentram no extremo barlavento e os holandeses no extremo sotavento, pelo que são as unidades hoteleiras dessas sub-regiões que mais se ressentem das quedas. Outras sub-regiões há em que essas quebras nem se fazem sentir com significado. (…)

João Prudêncio

