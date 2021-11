Brunch de inverno do Bela Vita Bar & Brasserie está de volta

O brunch de inverno do restaurante Bela Vita Bar & Brasserie, em Porches, regressa, a partir de domingo, 14, para animar os fins de semana, num ambiente elegante e descontraído que alia o estilo parisiense com a genuinidade dos sabores tradicionais algarvios.

Com base na filosofia “da horta para a mesa”, o VILA VITA volta a ter um menu de brunch, todos às domingos, das 12:30 às 16:00.



O menu é variado e inclui propostas diferentes como o “Croque Madame com Trufa”, “Taco de Pato Confitado”, “Pão de Iogurte com Mozzarella de Búfala e Tomate Seco”, “Salada de Espinafres com Amêndoas e Romã”, “Moules Frites, com Mexilhões do Algarve” ou o “Tagliolini de Espargos”. Fazem ainda parte do cardápio a “Granola caseira & Iogurte Bio com mel de São Marcos da Serra” ou “Waffle de Aveia com Banana, Alcagoitas e Fruta da Época” que se mantiveram do menu passado, tal com o “Power Smoothie” e o “Golden Cappuccino com Curcuma e Gengibre”.



Os visitantes poderão usufruir da tranquilidade proporcionada pela vista para os jardins e pela música ao vivo. O valor por pessoa é de 49 euros (bebidas alcoólicas excluídas) e 24.50 euros para crianças (entre os 4 e 12 anos).



A reserva antecipada é aconselhada e pode ser efetuada em resdiary.com ou pelo telefone 282 310 100.

PUB