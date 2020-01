Bruno Costa, Nishimura e Mensah reforçam Portimonense

O médio Bruno Costa e dois avançados, o japonês Takuma Nishimura e o ganês Evans Mensah, são reforços de ‘inverno’ do Portimonense, clube da I Liga portuguesa de futebol, anunciou o presidente da SAD do clube algarvio.

Segundo o dirigente Rodiney Sampaio, Bruno Costa, de 22 anos, foi contratado ao FC Porto, tendo assinado pelo emblema algarvio um compromisso com a duração de um ano e meio.

Com a abertura do mercado de transferências em janeiro, o Portimonense assegurou também o avançado ganês Evans Mensah, de 21 anos, cedido por empréstimo pelo Al-Duhail, clube do Qatar que é treinado pelo português Rui Faria.

Evans Mensah

De acordo com Rodiney Sampaio, além de Bruno Costa e de Evans Mensah, o avançado japonês Takuma Nishimura, de 23 anos, vai também integrar o plantel dos algarvios, por empréstimo do CSKA Moscovo, clube russo pelo qual disputou oito jogos na atual temporada, tendo marcado dois golos.

O dirigente dos algarvios indicou que o jogador nipónico foi cedido pelo CSKA até ao final da época, ficando o Portimonense com opção de compra.

O japonês Nishimura

Nishimura é o terceiro jogador japonês do plantel da turma algarvia, juntando-se ao guarda-redes Shuichi Gonda e ao defesa Koki Anzai.

Segundo Rodiney Sampaio, o clube algarvio “mantém aberta a porta a novas contratações, nomeadamente à aquisição de jogadores com características atacantes”.

Após 15 jornadas, o Portimonense ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 13 pontos, correspondentes a duas vitórias, sete empates e seis derrotas.