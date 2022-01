Bruno Gamito é o novo diretor do NAU Morgado Golf & Country Club

O NAU Morgado Golf & Country Club inicia 2022 com nova liderança. Bruno Gamito, até aqui Assistente de Direção de uma unidade hoteleira do grupo NAU Hotels & Resorts, situada no concelho de Albufeira, assumiu no início deste ano o cargo de diretor da unidade hoteleira do grupo em Portimão.

Formado em Gestão Hoteleira pela Universidade do Algarve e com Especialização em Direção Hoteleira pela Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, o novo diretor do NAU Morgado Golf & Country Club está desde 2013 no grupo NAU Hotels & Resorts, onde iniciou funções como subchefe de mesa, no hotel Salgados Palace, localizado em Albufeira, na Herdade dos Salgados, transitando posteriormente para as funções de Guest Relations na mesma unidade.

Até ao final de 2021, Bruno Gamito desempenhava funções enquanto Assistente de Direção do grupo NAU Hotels & Resorts tendo a seu cargo, com o apoio e supervisão do diretor, a gestão operacional de duas unidades hoteleiras, o NAU Salgados Palace (5 estrelas com 228 quartos) e o NAU Salgados Palm Village (4 estrelas com 275 suites), e ainda do um centro de congressos na Herdade dos Salgados, o Palácio de Congressos do Algarve, com 23 salas de reunião, incluindo um auditório com capacidade para 1650 pessoas.

“O grupo NAU Hotels & Resorts tem implementada uma estratégia de promoção e retenção de talentos, assente na valorização de carreiras que enalteçam as competências e os atributos pessoais e profissionais dos seus colaboradores. A evolução de carreira do novo diretor do NAU Morgado Golf & Country Club no grupo é, entre muitos outros, reflexo dessa estratégia”, pode ler-se no comunicado enviado pelo grupo hoteleiro.