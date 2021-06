Bruno Gomes vence Menção Honrosa do Global Teacher Prize

O professor Bruno Gomes, do Agrupamento de Escolas João de Deus, venceu a Menção Honrosa “Adaptação e inovação no ensino à distância”, do concurso Global Teacher Prize.

O prémio foi entregue na sexta-feira, numa cerimónia promovida pelas Mentes Empreendedoras.

O Global Teacher Prize e considerado a nível internacional como o “Nobel da Educação”, presente em mais de 120 países com o objetivo de reconhecer o papel dos professores no mundo.

Professor de Educação Física, Bruno Gomes ensina alunos do Ensino Secundário Regular do Agrupamento de Escolas João de Deus, em Faro.

Há 19 anos que implementa os projetos de sua autoria (Pinheiríadas e Francisquíadas), este ano com o nome de Licíadas. Com estes projetos, o docente consegue, num concurso cultural e desportivo, envolver outros professores, alunos de vários anos de escolaridade e familiares. Estes são uma resposta irreverente e inovadora para que, atividades não meramente curriculares e as ditas curriculares, possam coexistir, simultaneamente, num sistema de ensino que formate menos e humanize mais.

Depois de 19 anos a implementar estes projetos nas escolas, a motivação dos alunos para participarem das aulas de Educação Física aumentou significativamente, e o livro de marcar pontos, está em via de extinção. Na adaptação no ensino à distância, o Professor conseguiu manter os alunos a realizar atividade física invertendo os papeis e desafiando os alunos a preparar partes das aulas.

