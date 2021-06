Bruno Marçal vence Campeonato Regional de Surf do Sul de sub 18

O atleta Bruno Marçal, do Clube Naval de Portimão, sagrou-se campeão regional de sub 18 e ficou apurado para a final nacional, depois de disputar o Campeonato Regional de Surf do Sul na Praia do Amado, nos dias 19 e 20 de junho, anunciou a equipa.

Da mesma equipa e categoria, destacaram-se ainda os surfistas Henrique Gomes e Samuel Hidalgo, em terceiro e quarto lugar respetivamente, enquanto Francisco Guerreiro ficou colocado na quarta posição nos sub 12.

Na categoria de sub 16, Henrique Gomes tornou-se vice-campeão regional e também ficou apurado para a final nacional, seguido de Salvador Catarino.

Na mesma categoria, mas no feminino, o destaque foi para Inês Filipe, vice-campeã regional com apuramento para a final nacional, que também conquistou o quarto lugar no sub 18.

