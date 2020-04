Bruno Sousa do Portimonense e-Sports vence torneio “Diogo Jota Challenge”

Bruno Sousa do Portimonense e-Sports venceu no passado sábado o torneio “Diogo Jota Challenge” onde estiveram presentes 973 jogadores.

A competição que foi disputada durante esta semana teve a participação de quatro jogadores do Clube, Guti e Bruno jogadores 1VS1 do Clube, Valada e Gomez jogadores Pro Clubes.

Na final, Bruno Sousa encontrou Luca, numa final disputada e cheia de emoção. O primeiro jogo terminou com um nulo a zero, seguindo-se duas vitórias do jogador do Portimonense por 2-1 e 4-2.

Bruno Sousa, de 20 anos, que se encontra no top 30 do futebol virtual da Alemanha conquista assim o seu primeiro torneio em Portugal.

Duarte, Team Manager do Portimonense no final referia “ mais uma grande iniciativa da FPF esports onde a nossa última aposta do 1VS1 saiu vencedor. Gostaria de parabenizar o Bruno pelo brilhante torneio que fez, bem como o respeito que demonstra por esta instituição Portimonense “.

Bruno Sousa analisou assim a sua prestação “ uma boa prestação da minha parte, um grande torneio da minha parte em todos os aspetos, e sobretudo um apoio incrível de toda a estrutura do Portimonense , uma vitória de todos aqueles que me apoiaram, infelizmente houve alguns contratempos, mas uma vitória muito saborosa.”

Refira-se que Bruno Sousa foi sujeito a contratempos durante o dia de ontem, referente a impasses nas decisões regulamentares.