BTT: Filipe Martins em destaque na Rota do Vascão

Ao classificar-se hoje, em 3º lugar, na prova do Ameixial, Filipe Martins garantiu ao Clube de Ciclismo Amaro Antunes a vitória em elites da prova de BTT Rota do Vascão, conquistando também o 3º lugar do pódio na classificação geral do percurso mais longo de 55 quilómetros e 780 de acumulado.

“A Rota do Vascão foi mais uma prova com vista a ganhar ritmo competitivo para os próximos objetivos da equipa e, assim, conseguir ajudar mais os meus colegas. Estou contente com as boas sensações que tive e motivado para a restante época”, garantiu Filipe Martins. No percurso de 30 quilómetros e 420 de acumulado, o Clube de Ciclismo Amaro Antunes também esteve em destaque com Fernando Antunes a garantir o 5º lugar na geral e 2º no escalão master 40, e Paulo Santos a ser 7º na geral e 4º em master 40.