BTT: “IV Night Race Olhão”

Realiza-se no próximo sábado, entre as 20 e as 22 horas, a “IV Night Race Olhão – Desafio Fuseta”, em BTT.

iniciativa, que também decorre nas ruas mais antigas da localidade, é da

responsabilidade do Team Bora Mó e conta com a parceria do Município de Olhão.

Prevêem-se duas horas de resistência com muita adrenalina à mistura.

prova de BTT, que já vai na sua quarta edição, depois de nos três primeiros

anos ter decorrido na zona histórica de Olhão, acontece num circuito fechado de

4,6 km, durante duas horas, desta vez numa das zonas mais emblemáticas da

Fuseta.