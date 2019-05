BTT Loulé/Elevis domina troféu Amaro Antunes

Escola de ciclismo Amaro Antunes

João Letras, da Asfic- Grupo Parapedra venceu, em seniores, a primeira prova do Troféu Clube de Ciclismo Amaro Antunes, que se disputou no último sábado em Vila Nova de Cacela.

Em juvenis, o vencedor foi

Guilherme Barros do BTT Loulé/Elevis; André Maia do Figueira BTT venceu em Infantis;

Eva Emídio do BTT Loulé/Elevis foi primeira em iniciados feminino; António

Lourenço do BTT Loulé/Elevis, venceu Escolas/iniciado; Diogo Cavaco, do mesmo

clube, foi primeiro em Pupilo/Benjamim e Juliana Gonçalves do EC Almodôvar,

ficou em primeiro em Pupilo/Benjamim Feminino.

Do Clube de Ciclismo Amaro Antunes, subiram ao pódio, Maria Correia e Rúben Esperança, do escalão de iniciados, com a conquista do terceiro lugar nas respectivas provas, bem como Pedro Rodrigues com o terceiro lugar em juvenil.

Na prova de seniores, Luís Teixeira foi o melhor classificado do Clube de Ciclismo Amaro Antunes, ao finalizar na 6.ªposição.