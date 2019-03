BTT Loulé vence primeira prova da Taça de Portugal de Orientação

A equipa do BTT Loulé/Elevis venceu a prova de arranque da Taça de Portugal de Orientação em BTT, realizada nos passados dias 16 e 17 de março, em Vila Nova da Barquinha. A equipa algarvia venceu com 2898.4 pontos, à frente da UCDA – União Cultural e Desportiva Arripiadense (2709.3 pontos) e do COC Clube Orientação Centro (2070.7 pontos), que ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

O BTT Loulé/Elevis fez-se representar por vinte atletas numa prova contou com a presença de 160 participantes, em representação de vinte e três clubes vindos de norte a sul do país.

Individualmente, os atletas do BTT Loulé/Elevis também conseguiram bons resultados. Nos escalões jovens, João Mendonça, Edgar Sousa e Artur Mendonça venceram em H20, em H17 e em H15, respetivamente. Destaque, ainda, para a estreante Kika Martins, com um segundo lugar em D15 e, em veteranos, o destaque vai para José Marques, com o primeiro lugar em H40 e Rita Gomes com um segundo em D40.

Nos seniores, em H21A, Mac Mahon Moreira e Edgar Sousa conseguiram alcançar o segundo e terceiro postos, respetivamente, e em damas elites Marisa Costa conquistou o segundo lugar.