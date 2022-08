Budens recebe passeio de bicicletas antigas

O Passeio de Bicicletas Antigas está de volta a Budens, no concelho de Vila do Bispo, no dia 14 de agosto, depois de dois anos de pausa devido à pandemia de covid-19, anunciou a Junta de Freguesia.

Este ano o passeio terá passagem por Vale de Boi, Boca do Rio e Salema, com o objetivo de “recordar tradições, seja de bicicletas e acessórios, trajes, costumes, petiscos e músicas e promover o convívio entre gerações”, segundo o comunicado.

Além do passeio, os participantes poderão usufruir de um almoço convívio com animação musical e vários prémios para o melhor traje, pasteleira mais original e para a bicicleta melhor restaurada.

A participação é gratuita mas de inscrição obrigatória até dia 10 de agosto, com o almoço a ter um valor de 12,50 euros por pessoa.