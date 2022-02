Bullying: Crianças e jovens gritam em silêncio

PUB

Foram eles os mais afetados pela pandemia. O isolamento social, a instabilidade e a imprevisibilidade dos tempos, o aumento da violência familiar e o excesso de horas em frente aos ecrãs agravaram as vulnerabilidades dos jovens. Quisemos retratar esta realidade a nível regional e fomos investigar junto de escolas, organizações, psicólogos e alunos, com o objetivo de perceber o que se está a fazer para evitar o sofrimento físico e psicológico dos jovens de hoje. Os adultos do amanhã

“Se antes da pandemia me faziam mal na escola, quando fui para casa a minha vida tornou-se ainda pior”. O testemunho de Pedro (nome fictício), vítima de bullying e cyberbullying entre os 13 e os 14 anos (agora com 15), tem tanto de corajoso, por ter aceitado partilhar a sua experiência com o JA, como de contraditório e explicamos porquê.

O bullying, enquanto fenómeno social, alimenta-se da convivência juvenil e acontece presencialmente. Falar de bullying é falar de atos de violência física e/ou psicológica sobre uma criança ou jovem praticados reiteradamente. Ora, se o Pedro (como tantos outros jovens) foi para casa quando o País entrou em confinamento, estaria à partida mais protegido dos ataques dos agressores. Mas não foi isso que aconteceu…

Tal como nos explicou Inês Andrade, presidente da No Bully Portugal, uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2016 para “prevenir, parar e resolver” o (cyber)bullying, “a casa dos jovens deixou de ser um porto seguro porque basta um telemóvel para que a violência continue a acontecer”, o que nos leva ao conceito do cyberbullying, que por sua vez pressupõe a violência exercida através de meios digitais (telemóvel, computador) e que pode acontecer 24 horas por dia.

Joana Pinheiro Rodrigues

