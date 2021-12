Cabazes solidários aconchegam Natal das famílias são-brasenses

Neste Natal, marcado novamente pela pandemia e pela crise, o “Cabaz Solidário da Consoada” vai chegar a três centenas e meia de lares são-brasenses, integrando nesta edição um maior número de famílias. O anúncio foi feito, esta terça-feira, pela autarquia.

“Proporcionar a todos um Natal digno, fraterno e feliz, onde à mesa não falte o pão e a paz”, é o objetivo que todos os anos está por detrás da distribuição do” Cabaz Solidário da Consoada” a centenas de famílias da comunidade, segundo o município de São Brás de Alportel.

Este é um trabalhado realizado no âmbito de intervenção social, desenvolvido ao longo do ano junto dos agregados familiares com vulnerabilidades sociais e económicas.

O “Cabaz Solidário da Consoada” é uma iniciativa promovida, em parceria, pelo município e pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, entidades coordenadoras da Plataforma Local de Ajuda Alimentar, que tem a sua sede na Loja Social de São Brás de Alportel, com a colaboração de todos os parceiros da plataforma – núcleo local da Cáritas, Exército de Salvação, Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia e Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel.

Neste ano de dificuldades acrescidas por causa da pandemia, a plataforma reforçou a sua dinâmica para chegar a mais famílias, levando mais bens essenciais, ajudando mais crianças e “iluminando de esperança e fraternidade” esta quadra festiva.

Esta iniciativa solidária integra um conjunto de ações que, ano após ano, constituem o Programa “Natal Solidário”. Além dos alimentos e bens essenciais, as famílias recebem também presentes para os mais pequenos. Discretamente, aos pais são entregues presentes, adequados às idades e preferências dos seus filhos, para que os seus “sapatinhos” possam ter a merecida surpresa na noite ou manhã de Natal.

Esta ação solidária é possível pelo acolhimento do projeto “Anjinhos de Natal”, possível graças à colaboração do núcleo local do Exército de Salvação, que, de acordo com a autarquia, conta com a “generosidade de um conjunto de grupos algarvios de beneficência social”.

São Brás de Alportel manteve o espírito de iniciativa, apesar da pandemia e entendeu “agradecer a generosidade das empresas locais que têm colaborado ao longo de todos estes anos, através da aquisição direta a alguns estabelecimentos locais os alimentos que compõem, nesta edição, o Cabaz Solidário da Consoada, nomeadamente o setor da doçaria, que foi penalizado durante todo este período, contribuindo também para dar continuidade à estratégia municipal de apoio à economia local”.

