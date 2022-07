Cabeça do Velho acolhe férias no mundo rural

A localidade de Cabeça do Velho, no concelho de São Brás de Alportel, vai acolher nos dias 6 e 7 de agosto uma iniciativa que promove férias no mundo rural, anunciou a associação In Loco.

Este evento das “Aldeias de Portugal” tem como objetivo “estimular o desenvolvimento sustentado e a promoção dos territórios rurais, através da participação dos habitantes das Aldeias na construção e dinamização de um programa de salvaguarda e valorização da aldeia, focado nos diferentes patrimónios locais: edificado, natural e imaterial”, segundo o comunicado.

O primeiro dia tem início pelas 16:30 com um “Piquenique na Sombra”, junto a uma das ribeiras da serra de São Brás de Alportel, seguido de um pequeno e pausado percurso pedestre intitulado “Entre Vales, Fontes e Memórias da Serra do Caldeirão”.

Acompanhados por residentes da terra, os participantes acabam o percurso no recinto da 30.* Festa de Verão da Cabeça do Velho, com uma atividade de descoberta da gastronomia local intitulada “Jante Connosco”.

À noite está marcado um baile tradicional e os participantes poderão pernoitar numa zona de campismo.

No dia seguinte, pelas 09:00, decorrerá um pequeno-almoço serrano, seguido de atividades sobre a cortiça como um passeio e um atelier. De seguida os participantes vão dirigir-se até ao lugar das Lajes para conhecer duas cozinheiras locais para um “Almoce Connosco”.

O alojamento na área de campismo e de caravanismo é limitado e gratuito durante os dois dias, com acesso a casa de banho e balneários. Se os interessados não possuírem tenda, pode ser feita uma requisição com uma caução de 55 euros.

Esta iniciativa conta com vários pacotes de um dia ou de fim de semana, que têm um preço desde os 10 aos 35 euros.

As inscrições podem ser feitas até ao dia 31 de julho através do e-mail [email protected] ou dos telefones 289840860 ou 969 986 206.