Caçadores asseguram limpeza florestal em três municípios algarvios

Clubes e associações de caçadores vão assegurar a gestão e limpeza de cerca de 400 hectares de floresta nos concelhos algarvios de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo, no âmbito da prevenção de incêndios rurais, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Associação de Municípios Terras do Infante, composta pelos três municípios do oeste algarvio, indicou que a colaboração dos caçadores na gestão florestal foi efetivada através de contratos-programa celebrados com sete associações e clubes da área de influência naqueles concelhos, num investimento total de 106.625 mil euros.

De acordo com a Associação de Municípios Terras de Infante, a incrementação deste tipo de colaboração “resulta num aumento significativo da limpeza da floresta, por se tratar de gestores de proximidade de grandes áreas de territórios rurais, no âmbito das suas atividades de gestão cinegética, com conhecimento muito específico destes mesmos territórios”.

“São assim desmatadas/limpas grandes áreas [de floresta] e, em simultâneo, criados campos de alimentação e bebedouros para diversas espécies cinegéticas”, sustentam os municípios.

A associação salienta que as intervenções dos caçadores, “complementam, em muito, as realizadas pelas empreitadas das Terras do Infante, pelos seus sapadores florestais e pelos respetivos municípios, nas redes primária e secundária, numa perfeita articulação e complementaridade da prevenção estrutural a fogos rurais”.

O plano de prevenção de incêndios florestais passa igualmente pela criação de “descontinuidades dos combustíveis vegetais existentes em áreas estratégicas, validadas pelas estruturas locais de Proteção Civil e pelo gabinete técnico florestal, com base na cartografia de perigosidade de incêndio rural e avaliação da carga e continuidade dos combustíveis”, lê-se no documento.

Segundo a Terras do Infante, serão criadas “parcelas de gestão de combustíveis, de faixas laterais de segurança de caminhos rurais e beneficiação de plataformas de circulação de caminhos rurais e aceiros”.

“Está ainda a ser equacionada a construção de um ‘ponto de água’ estratégico para ser utilizado pelos meios de combate a incêndios”, acrescenta a associação de municípios.