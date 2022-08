Cacela Velha e Santa Rita com concertos intimistas

A igreja de Cacela Velha e a Ermida de Santa Rita, no concelho de Vila Real de Santo António, vão ser palco de espetáculos intimistas do ciclo de concertos “Clássica em Cacela”, nos dias 7, 11, 18 e 19 de agosto, pelas 21:30, anunciou a autarquia.

Sob o tema “Século XX”, em Cacela Velha sobem ao palco Pedro Ribeiro Rodrigues (guitarra) e Isabel Vaz (violoncelo) no dia 7 de agosto, enquanto no dia 11 do mesmo mês será a vez de Rui Mourinho (guitarra) e João Lourenço (flauta transversal).

Em Santa Rita, a Ermida acolhe Teresa Matias (flauta de Bisel) nos dias 18 e 19 de agosto.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em colaboração com a Associação para a promoção e desenvolvimento da música erudita no Algarve (Algartes), com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

A entrada na igreja de Cacela Velha será através de donativo, enquanto na Ermida de Santa Rita será livre.