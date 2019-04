Cães mostram perícia em São Bartolomeu de Messines

O “Agility” é uma modalidade em que o dono tem de conduzir o cão por um percurso formado por vários e diferentes obstáculos, vencendo a dupla que finalizar a prova com menor tempo e menos falhas

Depois de dois anos de interregno, a vila de São Bartolomeu de Messines volta a ser o palco, nos próximos dias 5 e 6 de janeiro, da realização de provas de “Agility” – o desporto canino mais praticado em todo o mundo.

O IV Troféu de Agility “Terra João de Deus” é uma iniciativa da Associação Quinta dos Patudos, em parceria com a Casa do Povo de Messines, e integra duas provas a contar para o Campeonato Nacional 2018/19 desta modalidade, organizado pelo Clube Português de Canicultura (CPC).

Esta competição desportiva realiza-se na escola EB2,3 João de Deus, em São Bartolomeu de Messines, e será julgada pelos juízes internacionais Luís Narciso e Belmiro Sousa, sendo esperada a participação de algumas das melhores duplas que praticam este desporto em Portugal.

As provas a contar para o Campeonato Nacional de Agility iniciam-se no sábado às 14h00 e no domingo às 9h30. Além destas, serão organizadas duas provas não oficiais para cães que estão a iniciar o treino deste desporto, que se iniciam no sábado às 11h30 e no domingo às 12h30.