Café Memória será um ponto de encontro para pessoas com demência

O município de Portimão, a Alzheimer Portugal e a Sonae Sierra assinaram esta segunda-feira, dia 09 de maio, um protocolo de colaboração relativo ao Projeto Café Memória, que visa a operacionalização de um local de encontro destinado a pessoas com problemas de memória ou demência, bem como aos seus familiares e cuidadores.

O Café Memória Portimão vai arrancar em setembro, naquele que é o “Mês da Pessoa com Demência” e irá possibilitar a partilha de experiências e suporte mútuo, proporcionando um ambiente acolhedor, reservado e seguro, no qual é facilitada a interação e oferecido apoio emocional, informação útil e promovida a participação das pessoas em atividades lúdicas e estimulantes, com o apoio de profissionais de saúde ou de ação social, num contexto informal.

A missão do Café Memória consiste em reduzir o isolamento social em que muitas das pessoas com demência e os seus familiares e cuidadores se encontram, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

O projeto pretende ainda sensibilizar a comunidade para a problemática das demências e envolvê-la na prossecução dos seus objetivos, nomeadamente através da prática de voluntariado, diminuindo deste modo o estigma que lhe está associado, tendo começado como projeto-piloto em abril de 2013 e alargando o seu alcance a várias regiões do país durante a última década.