Calçadão de Quarteira recebe esculturas de artistas algarvios

Três esculturas de artistas algarvios vão estar presentes no Calçadão de Quarteira a partir de amanhã, dia 19 de julho, às 19:00, anunciou a autarquia.

“Observatório de Horizontes e Lonjuras” de Gustavo de Jesus, “Horizonte Salgado” de Henrique Silva e “Horizontes de Betão” de Élsio Menau vão animar aquela artéria da cidade, cujo momento inaugural decorre junto à Geladaria Roma.

Gustavo de Jesus é natural de Tavira, graduado em Artes Visuais e já apresentou trabalhos como artista plástico em áreas como fotografia, vídeo, escultura, instalação e performance.

Já Henrique Silva, natural de Querença, no concelho de Loulé, domina a pedra e já participou em várias exposições individuais e coletivas em Portugal, Finlândia, Espanha e Inglaterra.

Élsio Menau, natural de Quarteira, no concelho de Loulé, é licenciado em Artes Visuais pela Universidade do Algarve e fundou a Policromia Associação Cultural, tendo apostado no graffiti e na arte contemporânea, com técnicas de pintura, pintura mural, escultura, ilustração e instalação.