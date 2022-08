“Calçadas” leva arte às ruas de São Brás de Alportel

O “Calçadas, A arte sai à Rua” vai voltar às ruas do centro histórico de São Brás de Alportel no domingo, dia 14 de agosto, a partir das 20:00, anunciou a autarquia.

Dança, artes plásticas, animação de rua, fotografia, literatura, petiscos, produtos locais, artesanato e street food são algumas das ofertas que fazem parte da edição deste ano.

A artista plástica Jacqueline de Montaigne estará a trabalhar ao vivo na criação de um mural, que evoca o género feminino, numa das artérias de São Brás de Alportel.

Já no palco da Vila Adentro vão atuar Bite The Blue Lemon e La Plante Mutante enquanto o Adro da Igreja é animado pela Escola Municipal de Dança e pelo grupo Urban Xpression, dando lugar ao fado com Ricardo Martins, Nuno Martins, Arnaldo Santos, Amabélio Pereira e Beatriz e ainda pelos Braza Doirada.

Pelo palco “À do Calçadas” passam os What Billie Whispered (tributo a Billie Holiday) e o DJ Narra.

A Biblioteca Municipal abre as suas portas nesta noite com sessões de contos apresentadas por Tixa (Patrícia Amaral), enquanto no palco da Calçadinha estará Fernando Guerreiro com as suas “Histórias D’Arrepiar.

Este evento é de entrada gratuita, integrada no Plano de Revitalização do Centro Histórico, promovido pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com colaboração da “Comissão Organizadora Calçadas”.