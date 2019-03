Caldas de Monchique vendidas por 10,5 milhões de euros

A estância termal das Caldas de Monchique tem novos donos e está a ser remodelada.

A icónica estância termal algarvia foi vendida pela Fundação Oriente a Adrian Bridge e Miguel Velez, sócios fundadores da Unlock Boutique Hotels, que será responsável pela gestão da operação da unidade, numa parceria com Paula Nascimento, acionista da Sociedade da Água de Monchique, num negócio avaliado em 10,5 milhões de euros.

Segundo os novos proprietários do complexo turístico localizado no coração da serra de Monchique, a conclusão da primeira fase de remodelação está prevista para a Páscoa deste ano, sendo que ainda este ano serão anunciadas outras renovações.

“Esta operação demorou sensivelmente um ano a ser concluída. Porém, no decorrer desse período foi possível investir na requalificação da oferta hoteleira e termal da villa, na sua vertente de turismo de natureza e, complementarmente, nas experiências gastronómicas, totalmente em linha com o que a região de melhor oferece. Criámos um verdadeiro hub de bem-estar, que valoriza e eleva a um novo patamar de excelência do resort, que promete agora afirmar-se como um verdadeiro ponto de partida para descoberta do destino, ligando a qualidade única da água de Monchique, com a componente de ‘termal spa’, turismo natureza e gastronomia”, afirma Miguel Velez, acionista do resort e sócio gerente da Unlock Boutique Hotels.

Após a renovação, a villa termal Caldas de Monchique – com os seus 39 hectares – passará a contar com um total de 114 quartos, suites e apartamentos, distribuídos por quatro unidades hoteleiras.

“Com estas renovações, queremos voltar a reposicionar a estância, reforçando a sua competitividade turística. Apesar da oferta diferenciada, com públicos-avos bem delineados, todas as unidades têm um elemento em comum: o serviço de excelência, em que o culto pelo detalhe é levado muito a sério e que orgulha toda a equipa”, afirma Miguel Velez.