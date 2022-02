Camané e Jorge Palma atuam na Mostra Silves Capital da Laranja

A sexta edição da Mostra Silves Capital da Laranja vai contar com a atuação dos artistas portugueses Camané e Jorge Palma, entre os dias 18 e 20 de fevereiro, junto à FISSUL, anunciou a autarquia.

Além de Camané e Jorge Palma, a banda Brasa Doirada sobe ao palco no último dia do evento, que cumpre todas as normas da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19.

A programação inclui ainda a Conferência Laranja XXI, o Concurso Regional de Cocktails, o espetáculo de marionetas “As Laranjas doces do Jesuíta” e a Marcha dos Namorados.

Além da laranja, estarão também em destaque seis dezenas de expositores ligados ao vinho, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato, gastronomia, associativismo, instituições locais e regionais.

Programa:

SEXTA-FEIRA, dia 18 de fevereiro

10H00 – Abertura do certame

10H30 – Abertura Oficial

11H00 – “As Laranjas Doces do Jesuíta” – Espetáculo de Marionetas

14H00 – “As Laranjas Doces do Jesuíta” – Espetáculo de Marionetas

15H00 – Conferência Laranja XXI

21H30 – Concerto Camané

23H00 – Encerramento

SÁBADO, 19 de fevereiro

10H00 – Abertura do certame

11H00 – “As Laranjas Doces do Jesuíta” – Espetáculo de Marionetas

14H00 – Concurso Regional de Cocktails

15H00 – “As Laranjas Doces do Jesuíta” – Espetáculo de Marionetas

21H30 – Jorge Palma

23H00 – Encerramento

DOMINGO, 20 de fevereiro

10H00 – Abertura

10H00 – Partida da Marcha dos Namorados

11H00 – “As Laranjas Doces do Jesuíta” – Espetáculo de Marionetas

11H30 – Chegada da Marcha dos Namorados

16H30 – Brasa Doirada

19H00 – Encerramento