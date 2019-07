Câmara de Albufeira apoia associações culturais com 140 mil euros

A Câmara Municipal de Albufeira já assinou, desde o início do ano, dez protocolos de desenvolvimento cultural, no valor total de 140 mil euros. “O objetivo é ajudar as instituições a dinamizar as suas atividades culturais para que a comunidade albufeirense beneficie da sua oferta formativa e recreativa”, realça a autarquia.

O apoio concedido abrange a Associação Musical e de Eventos Culturais de Albufeira (AMECA), promotora do grupo de música tradicional portuguesa “Entretenga; a Associação dos Amigos de Albufeira, responsável pela gestão e dinamização da UATI – Universidade para a Terceira Idade; a Associação de Guitarra do Algarve (AGA) e a Fábrica da Igreja Paroquial de São José – Ferreiras, que coordenam a Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve; a APEOralidade – Associação de Estudo e Pesquisa da Oralidade, que promove a investigação da literatura oral popular e é a associação fundadora do grupo de cantares “As Moças Nagragadas”; a Casa do Povo de Paderne, que alberga o “Grupo de Amigos de Paderne”; a CTC – Núcleo de Pesquisa Literária e Criação Teatral, que entre os diversos projetos se destaca a realização do Festival T; a Associação Cultural Biblioteca-Museu do Jornal Avezinha, detentora do espólio museológico do Museu do Jornal “A Avezinha”; a AANGA – Associação de Angolanos e Amigos de Angola; a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne; e a Associação Soul, que leciona dança hip-hop.

“Albufeira é um concelho bastante dinâmico ao nível do associativismo. Temos diversas associações culturais, que desenvolvem um vasto conjunto de atividades em prol da comunidade”, destacou o presidente da câmara, José Carlos Rolo.

Além da comparticipação financeira, a autarquia apoia as associações ao nível da logística, transporte, cedência de instalações e na realização de eventos.

José Carlos Rolo esclareceu ainda que, até ao final do ano, serão firmados protocolos com as restantes associações, à medida que forem entregando a documentação exigida.