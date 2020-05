Câmara de Albufeira dá voz aos artistas do concelho através do Youtube

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Em junho, vão prosseguir os concertos online no canal de Youtube “albufeiraPT” com artistas de Albufeira, no ciclo “Proximidades”, com espetáculos em direto a partir do Auditório Municipal, anunciou hoje a autarquia.

As noites de sábado em junho estão já preenchidas, com Os Naira (6 de junho), Filipa Sousa (13 de junho), José Praia & Aqua Viva (20 de junho) e para encerrar o mês, Rui Mourinho (27 junho).

A partir das 21:30, os técnicos e artistas de Albufeira ficam mais próximos de todos. TEMPO – Recital de Guitarra Clássica Obras: Stephen Goss (n. 1964); Joaquin Rodrigo (1901-1999); António José (1902-1936).

Depois dos Albuhera & Raquel Peters, Gonçalo Pescada e Carla Pontes, Banda Alhada e João Galante (30 de maio) no mês de maio, o Município de Albufeira já agendou os serões dos sábados de junho, continuando a privilegiar técnicos e artistas da terra.

Trata-se do ciclo “Proximidades”, que continua a garantir os meios possíveis para que os agentes de cultura de Albufeira continuem a ter contratação e público. “A Cultura é de todos, existe para todos e equilibra a sociedade.

Mas quem a produz precisa de ter um mínimo de apoios, têm as suas vidas para gerir e fazem-nos muita falta. Deste modo, disse imediatamente que sim a este projeto que pretende continuar a garantir a contratação possível aos técnicos, produtores, artistas e a todos os elementos implicados na realização de ações culturais”, refere José Carlos Rolo, a propósito do “Proximidades”, emitido em direto pelo canal youtube “albufeiraPT”, aos sábados às 21h30.

A calendarização de junho está concluída e o palco do Auditório Municipal vai pertencer aos seguintes artistas e técnicos: Os Naira (6 de junho), Filipa Sousa (13 de junho), José Praia & Aqua Viva (20 de junho) e para encerrar o mês, Rui Mourinho (27 junho).

Os Naira são o novo projeto musical nascido em Albufeira, criado por três jovens, agora são quatro, que dizem ter “um estilo musical genuíno que se mantém fiel à sua língua materna. Vão interpretar temas como “Miúda de Albufeira”, “São Simão”, “Meu amor és tu” e outros. Filipa Sousa está no mundo da música há 20 anos e foi vencedora do Festival RTP da Canção, tendo representação Portugal no Festival da Eurovisão em 2012.

Neste “Proximidades” poderemos ouvir alguns dos temas que fazem parte do seu álbum “Acreditar”, bem como outros temas do panorama musical português. Será acompanhada por Tiago Sequeira (piano), Ricardo Martins (guitarra portuguesa) e Ivo Martins (bateria/percussões). Para este concerto, Filipa Sousa terá uma convidada especial, Bruna Saraiva, também natural de Albufeira, que irá participar em alguns dos temas “cantando” em Língua Gestual Portuguesa.

O grupo que se segue foi fundado em 1986 em Albufeira por José Praia e seus filhos Alberto, Gonçalo e Miguel Praia. Rapidamente o grupo José Praia & Aqua Viva conquistou com a sua música alegre e cativante, toda a região do Algarve e além-fronteiras e são hoje uma referência da Música Tradicional Portuguesa. Por seu turno, Rui Mourinho vai interpretar à guitarra temas de S. Goss, nomeadamente de “Watts Chapel” e “Cinema Paradiso” continuando com diversos temas de António José (“Sonata para guitarra”) e de Joaquín Rodrigo (“Invocacion et Danse”), terminando com um regresso a Stephen Goss, para lembrar as “Cantigas de Santiago”. Excelentes momentos musicais em junho, é o que promete o “Proximidades”. A não perder, é sempre no canal de youtube, “albufeiraPT”.