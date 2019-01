Câmara de Alcoutim apoia agrupamento de escuteiros

.

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou atribuir um apoio financeiro no montante de 3700 euros ao Agrupamento de Alcoutim do Corpo Nacional de Escutas (CNE).

O apoio atribuído vai no sentido de ajudar na aquisição de material diverso, bem como auxiliar a fazer face ao plano de atividades, onde se inclui, em junho, as comemorações do 17º aniversário do Agrupamento nº 1107 de Alcoutim.

De entre as atividades programadas o destaque vai ainda para XIII ACAREG do Algarve. Trata-se de um acampamento regional do movimento que se efetua de 4 em 4 anos, contando com cerca de 1500 escuteiros de todas as secções. No acampamento para além de terem de construir o seu alojamento, irão cozinhar, limpar e manter as instalações assim como participar em inúmeras atividades propostas pelos departamentos regionais pedagógicos, que passam por caminhadas, jogos, ateliês e serviços sociais, entre outros.

O CNE é uma associação de juventude sem fins lucrativos, não-política e não-governamental, com base no voluntariado dos seus membros, destinada à formação integral de jovens, partindo dum sistema de valores enunciado na Lei e na Promessa escutistas, ajudando a construir um mundo melhor, onde as pessoas se sintam plenamente realizadas como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade.

O Agrupamento nº 1107 de Alcoutim do CNE, fundado em 8 de junho de 1997, conta atualmente com dezasseis elementos que se reúnem todos os sábados (pioneiros) e segundas-feiras (lobitos), pelas 10h00 e 17h30, respetivamente, no Centro de Artes e Ofícios, em Alcoutim.